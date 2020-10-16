Karabakh is Azerbaijan: как дети Азербайджана ждут победу

Известный азербайджанский фотограф Гулам Гусейнов (Gulam Canom) и Альвина Исаева представили патриотический проект Karabakh is Azerbaijan с участием детей.

«Цель данного фотопроекта – поднятие боевого духа у наших самых маленьких граждан, развитие у них патриотических чувств», — говорит в интервью # один из авторов проекта Альвина Исаева.

«Мы — азербайджанцы, миролюбивая нация. Мы решили сделать этот проект, чтобы показать людям, что не только взрослые, но и дети ждут возвращения наших земель! И мы очень верим, что Верховный главнокомандующий очень скоро подарит всем нам эту радостную весть», — добавляет Gulam Canom.

По словам авторов проекта дети проявили большой интерес, с гордостью держали флаг и чувствовали себя счастливыми:

«Все они очень серьезно отнеслись к этому проекту. Когда Гулам спросил у маленького Акима Алимирзоева, удобная ли форма и нравится ли она ему, мальчик с гордостью, не задумываясь, ответил «Очень!». В этот момент я почувствовала невероятную гордость за наше будущее поколение. Прохожие с радостью наблюдали за нашей съемкой, аплодировали юным участникам проекта», — рассказывает А.Исаева.

Участников проекта отбирали по Интернету.

10 – летняя Асия Чобанзаде и ее младший брат Салман позировали Гуламу Гусейнову и ранее. Услышав о проекте, загорелись желанием попасть в группу участников.

Дети признаются, что очень любят свою Родину и президента, переживают за солдат, с замиранием сердца ждут победу азербайджанской армии, мечтают о том, чтобы все беженцы вернулись в родные края.

«Сегодня каждый из нас вкладывает свою роль в общую победу над армянским захватчиком. Кто-то на фронте с автоматом в руках, рискуя жизнью, дает отпор агрессору. Кто-то борется с приверженцами армянского терроризма в социальных сетях. Конечно, условия у нас разные. Мы – бойцы невидимого фронта, сидим в теплом, уютном доме, пьем чай в окружении семьи. Поэтому задача каждого из нас – не жалея сил противостоять тому злу и коварству, которое распространяют армянские пользователи в Интернете», — подчеркивает фотограф.

Gulam Canom известен многочисленными благотворительными проектами и часто дает на своей странице в соцсети анонсы бесплатных фотосессий для детей из малоимущих семей.

«Дети растут очень быстро, оставляя каждый шажочек своей новой жизни на наших фотоснимках. Это память бесценна для каждого родителя. Но, к сожалению, не каждая семья может позволить себе нанять фотографа и сделать профессиональную фотосъемку для своего малыша. Считаю своим долгом прийти на помощь в такие семьи. Это делает меня очень счастливым», — признается Гулам.