Карабахским сепаратистам хочется оказаться «под Москвой»

Удивительно, но новый «президент НКР» Араик Арутюнян проявил явное несогласие с политикой премьера Армении Пашиняна в вопросе русского языка. Тот, как известно, сокращает вещание на русском, а в «НКР» в ближайшем будущем по инициативе «президента» Арутюняна будет увеличено эфирное время программ «Общественной телерадиокомпании Арцаха» на русском языке посредством внесения соответствующих изменений в законодательство. Другая инициатива предполагает увеличить количество часов, отведенных на изучение русского языка, в общеобразовательных школах и вузах. О чем говорят эти шаги? Интересно – ведь это какое-то демонстративное отстранение от политики Еревана.

Как сообщают армянские СМИ, пресс-секретарь «арцахского президента» на днях напомнил, что в Российской Федерации находится одна из самых многочисленных армянских общин, там проживает также много выходцев из «Арцаха». С целью сохранения тесных связей с соотечественниками в ближайшем будущем по инициативе «президента республики», альянса партий «Свободная родина – ОГА» и партии «Единая родина» будет увеличено эфирное время программ «Общественной телерадиокомпании Арцаха» на русском языке.

«Другая инициатива предполагает увеличить количество часов, отведенных на изучение русского языка, в общеобразовательных школах и вузах. Учитывая количество прибывающих в Арцах туристов из России и с целью стимулирования этого процесса, Президент республики поручил разместить на информационных вывесках по всей территории республики также тексты на русском языке», – написал Погосян в Facebook.

Он заявил, что ближайшие 5 лет будут периодом расширения и развития существующих отношений с Россией.

«Республика Арцах строит свои отношения с Российской Федерацией в логике дружественной политики. По объективным причинам мы сегодня не можем раскрыть все скобки, но через десятилетия архивы расскажут об этом», – написал Погосян.

Кстати, «Единая Родина» – партия Самвела Бабаяна, который является секретарем «Совета нацбезопасности Арцаха». Именно он ранее заявлял, что следует передать Карабах под мандат России.

Кроме того, проармянские российские эксперты по Карабаху и Южному Кавказу называли недавние «президентские и парламентские выборы в Арцахе» чуть ли не судьбоносными, с точки зрения интересов России, неприкрыто поддерживая Виталия Баласаняна и Араика Арутюняна. Причем, это рассматривалось и в свете противопоставления официальному Еревану.

Возможно, пришло время «оправдать доверие». И решено проявить преданность Москве сепаратной «русификацией» Карабаха на фоне скандала, связанного с выводом российских телеканалов из мультиплекса Армении и ползучим языковым давлением Еревана. Это кажется вполне вероятным.

Вот как прокомментировал # происходящее на наших оккупированных территориях политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Ситуация показывает, что есть определенные противоречия и расхождения между сепаратистским режимом и официальным Ереваном. Они заключаются в том, что все-таки на незаконные власти в Ханкенди (в советский период – Степанакерт) значительное влияние оказывает карабахский клан – прежняя власть Армении. То есть, это люди из бывшей политической элиты Армении, представители бывшего политического руководства этой страны, позиции которых сильны в Ханкенди.

Конечно, в этой ситуации обращает на себя внимание желание властей самопровозглашенной «НКР» показать некую свою близость с Россией, и таким образом, возможно, продемонстрировать лояльность Москве.

Это делается в какой-то мере в пику решениям Еревана, но эта самая демонстрация лояльности, скорее даже, не самому Кремлю, а российской армянской диаспоре. Это достаточно влиятельная община.

Сепаратистский режим тесно замешан на интересах армянской диаспоры России. Многие армянские выходцы из Нагорного Карабаха живут и работают в России, и экономически тесно связаны со своими, скажем так, соотечественниками.

В то же время, серьезных политических последствий от этих шагов сепаратистской верхушки Карабаха ожидать не приходится, потому что по большому счету речь идет о каких-то отдельных проявлениях нестыковки интересов. Но в целом, в стратегических вопросах мы наблюдаем как раз таки сходство позиций. А основным стратегическим вопросом для армян остается удержание под оккупацией азербайджанских территорий.