Власти Азербайджана 27 марта повторно пригласили представителей армянской общины Карабаха на встречу для обсуждения вопросов реинтеграции.

«Администрация президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения от 13 марта, еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе», — сказано в официальном сообщении администрации президента.

Напомним, что первая встреча состоялась при посредничестве командования российских миротворцев (РМК) в Ходжалы. Затем последовало первое приглашение в Баку, однако армяне Карабаха заявили, что не намерены обсуждать вопрос реинтеграции, так как не видят себя в составе Азербайджана и продолжат борьбу за независимость Карабаха.

На что же тогда рассчитано повторное приглашение? Тем более, что в прошлый раз они уже заявили, что готовы к продолжению диалога только под эгидой РМК (то есть, видимо, в находящемся под их контролем Ходжалы).

Как и следовало ожидать, сепаратисты вновь не согласились на поездку в Баку. Итак, вновь получен ожидаемый отказ. Но чего-то же официальный Баку таким показательным предложением явно добивается. Может его демонстративность рассчитана на восприятие западных партнеров? Мол, мы-то вот готовы к диалогу о реинтеграции карабахских армян, а они не то, что на этот процесс, а даже на переговоры об этом ехать не хотят. Интересно, что может последовать за всем этим?

На эти вопросы # ответили знакомые с темой политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Ну что тут можно сказать, понятно, что цели, задачи и повестка дня у властей Азербайджана и де-факто властей Карабаха принципиально разные. Согласие последних на формат переговоров с повесткой реинтеграции означало бы по сути отказ от провозглашаемого ими же в течение более чем тридцати лет тезиса о независимости. Почему они не сделают этого? Не потому, что не могут. Потому что два фактора позволяют им сохранять прежние позиции несмотря на 44-дневную войну.

Первый, это позиция Армении, которая продолжает их финансирование и по факту отказывается заключать мирный договор, требуя предоставления особого статуса армянам Карабаха. При этом прекрасно зная, что при сложившихся обстоятельствах Баку не пойдет на предоставление этого статуса.

Второй и, пожалуй, главный, это наличие российского военного контингента, при котором армянское население Карабаха чувствует себя «за гранью дружеских штыков». Поэтому без решения Еревана и разрешения из Москвы никто ни в каких переговорах участвовать не будет. Да и не хочет.

Ну а что касается предложений Баку, это выглядит как исполнение обязательной программы перед вольными упражнениями. Все всё понимают, но порядок должен быть соблюден, то ли для мирового сообщества, то ли для истории.

Независимый политический эксперт Насими Мамедли:

— Азербайджан открыто заявил Армении, международным организациям и всем крупным государствам, имеющим интересы в регионе, что ни при каких обстоятельствах не предоставит особого статуса армянской общине Карабаха. И не приемлет никакого международного посредничества в контактах с армянской общиной Карабаха. Эта тема закрыта официальным Баку. Карабахская политика правительства Азербайджана более уверенная, поскольку ее поддерживает абсолютное большинство населения страны.

В нынешний сложный и конфликтный период международных отношений мировому сообществу нереально открыто оказывать давление на Азербайджан в этом вопросе. Оно не может открыто проявить в нашем случае иной подход, чем к сепаратистским режимам в Украине и в Грузии. В то же время предоставление армянской общине Карабаха какого-то особого статуса в будущем может создать серьезную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе. Тогда на Южном Кавказе могут вновь усилиться сепаратистские тенденции и конфликты. Это больше послужит интересам России и Ирана.

Попытка Азербайджана организовать встречу с армянской общиной Карабаха в Баку без посредников преследует несколько целей.

Это показывает армянской общине Карабаха, обществу Армении и Западу, что мы заинтересованы в прекращении боевых действий после войны и установлении мира и сотрудничества. Есть широкие возможности для совместного проживания, обсуждения вопросов реинтеграции, решения проблем. Диалог – лучший способ избежать повторного крупномасштабного противостояния. Эта позиция официального Баку служит укреплению его позиций и на международном уровне.

Отказ армянской общины Карабаха от встречи в Баку не вызовет никаких негативных политических последствий для Азербайджана. Наоборот, усилится деструктивный образ армян.

Официальный Баку доказывает Западу, что в Карабахе действует незаконный пророссийский режим. И он не в состоянии давать согласие на какие-либо инициативы без разрешения Российского миротворческого контингента. То есть, этот режим фактически служит защите интересов России в регионе. Он не в состоянии предпринять какие-либо действия без воли официальной Москвы. Даже Армения имеет очень мало влияния на этот так называемый режим.

И если Запад заинтересован в снижении роли России в регионе, он должен учитывать этот фактор.

С другой стороны, если армянская община Карабаха примет участие в дискуссиях в Баку, то ряд пропагандистских тезисов армянской диаспоры полностью потеряет свое значение. Шумная лживая пропаганда, типа, «геноцид», «блокада», «вражда» утратит весь свой эффект на международном уровне.