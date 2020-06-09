«Карабах» в гостях разгромил «Сабах»

Сегодня состоялась контрольная встреча между клубами «Сабах» и «Карабах», выступающими в Азербайджанской премьер-лиге.

Как передает Report, встреча на Bank Respublika Arena завершилась крупной победой агдамцев.

Первый год в матче уже на второй минуте забил нападающий агдамцев Махир Эмрели. Спустя всего 13 минут Хайме Ромеро увеличил разницу в счете до 2 мячей. На 37-ой минуте Филип Озобич провел третий мяч в ворота гостей.

Второй тайм активнее начали хозяева, но отличиться не смогли. Вместо этого на 65-ой минуте Махир Эмрели красивым ударом оформил дубль – 4:0. Окончательную точку на 90-ой минуте поставил Овусу Квабена – 5:0.

В добавленные минуты игрок «Сабаха» Марио Марина получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля.