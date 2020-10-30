«Карабах» уступил «Вильярреал» в матче второго тура Лиги Европы

В Лиге Европы стартовал второй тур группового этапа. 29 октября в Стамбуле состоялся матч 2-го тура группы I Лиги Европы между единственным представителем Азербайджана в континентальных турнирах ФК «Карабах» с испанским клубом «Вильярреал».

Как передает АПА, первая домашняя игра воспитанников Гурбана Гурбанова, прошедшая не на родном поле из-за военного положения в стране, завершилась победой гостей 1:3.

Карабах (Азербайджан) – Вильярреал (Испания) — 1:3 (0:0)

Овусу Квабена, 78 (1:0), Йереми Пино, 80 (1:1), Пако Алькасер, 85 (1:2), 90+5-пен. (1:3)

Стамбул (Турция), стадион «Башакшехир Фатих Терим».

Главный судья – Павел Орел (Чехия).