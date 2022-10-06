В Греции завершился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским «Карабахом» и греческим «Олимпиакосом».

В игре которая проходила на стадионе «Георгиос Караискакис», чемпион Азербайджана одержал убедительную победу со счетом 3:0.

В составе «Карабаха» отличились Квабена Овусу, Марко Вешович и Рамиль Шейдаев.

«Поздравляю своих игроков. Мы завоевали важную победу».

Об этом сказал главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после игры.

50-летний специалист сказал, что они играли против команды с невероятными фанатами на прекрасном стадионе.

«Было приятно бороться здесь. Желаю сопернику удачи. Эта победа еще ничего не решила. Впереди у нас еще три игры, но у нас есть время. Мы не должны повторять ошибок, которые мы сделали сегодня. К матчу в Баку будем готовиться более серьезно», — добавил Г.Гурбанов.