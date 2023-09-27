Судя по заявлениям, звучащим из Еревана и Баку, из Москвы и Анкары, основной вопрос принадлежности Карабаха решен окончательно. Азербайджанским властям осталось на внутреннем уровне урегулировать все вопросы дальнейшего проживания армянской общины в Карабахе, но это уже никого не касается, и похоже, на практике неизбежность этого признали уже все. Присутствие же азербайджанской армии во всех частях Карабаха по факту означает полное восстановление территориальной целостности страны.

И если этот вопрос можно считать решенным, то остается сделать еще один шаг, который внесет свой весомый вклад в дело мира и стабильности на Южном Кавказе – добиться подписания полноценного договора о мире с Арменией. Сейчас появились все предпосылки для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. То есть, стороны могут уже на деле приступать к обсуждению всех аспектов подготовки подписания мирного соглашения. Это и начало работы по демаркации и делимитации государственной границы, и прокладка автомобильного и железнодорожного маршрутов Зангезурского коридора вдоль реки Араз, и масса разных других вопросов. 20 сентября президент Алиев одобрительно высказался о позиции премьера Пашиняна, который никак не вмешался в действия Азербайджана на своей территории, не поддался на провокации. Насколько велики надежды на то, что теперь на деле, в реальности начнется подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Скоро ли может наступить тот самый долгожданный мир между двумя соседними государствами, с урегулированием всех вопросов, с открытием всех коммуникаций?

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные иностранные эксперты.

Конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета Амиран Хевцуриани согласен с тем, что главный вопрос на данный момент решен: стороны официально не имеют территориальных претензий друг к другу, что хорошо в первую очередь для них самих, а затем для достижения глобальной стабильности в регионе.

«Однако это еще не конец этого длительного и болезненного процесса. Сторонам следует немедленно приступить к работе над подписанием широкого соглашения о мирных и добрососедских отношениях между двумя странами. Одновременно должен начаться процесс демаркации и делимитации границ, что раз и навсегда устранит шансы на возобновление конфликта. Также жизненно важно (особенно для армянской стороны) разблокировать транспортные артерии, в которых свою роль должна сыграть и Турция. Затем должно начаться вовлечение Армении в различные региональные экономические процессы. Очевидно, что ключевую роль в этих процессах играет открытие Зангезурского коридора, которое должно основываться на взаимном согласии всех сторон, но так, чтобы суверенные права Армении были гарантированы», — говорит конфликтолог.

По его словам, не следует не забывать и о том, что когда речь заходит об этом коридоре, интересы Ирана тоже не за горами. Можно сказать, что теоретически это рецепт установления долгосрочной стабильности в регионе.

«Однако к этому рецепту я бы обязательно добавил три компонента, без которых считаю невозможным достижение желаемого результата:

1) Это нейтрализация России как главного дестабилизирующего фактора в регионе. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы регион раз и навсегда освободился от этой чумы, и начать это следует с Карабаха. Прежде всего, российские миротворцы (фактически мародеры) должны покинуть Карабах, поскольку для их присутствия там больше нет никаких оснований. Более того, я не исключаю, что они в будущем разработают ряд грязных планов, чтобы вновь взорвать ситуацию.

2) Азербайджан должен гарантировать защиту безопасности и прав коренного армянского населения Карабаха. Думаю, это станет главным испытанием для Баку в ближайшие годы.

3) Армения должна начать демонтаж российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, а также процесс выхода страны из ОДКБ, который, я думаю, власти Армении начнут сразу же после окончания неприятных процессов, происходящих внутри страны (которые, вне всякого сомнения, находятся под непосредственным управлением Москвы, что практически подтвердил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев)», — заключил Хевцуриани.

Как считает руководитель фонда «Украинская политика», аналитик и историк Константин Бондаренко, вопрос армяно-азербайджанского мирного договора — не менее сложный, чем вопрос Карабаха.

«Очевидно, для начала необходимо добиться консенсуса между основными игроками и интересантами в регионе — Россией, Турцией, США, в меньшей мере Францией и Великобританией. Договор должен соответствовать не только национальным интересам Армении и Азербайджана, но и интересам крупных игроков, иначе он не будет стабильным и не будет выполняться. К тому же, должны улечься эмоции после побед одной стороны и поражений другой. Договора (если это справедливые договора) требуют тщательной работы с холодной головой и стратегическим видением перспектив», — полагает эксперт.