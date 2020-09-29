Карабах обсудят на саммите Евросоюза

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 1-2 октября обсудят обострение в непризнанном Нагорном Карабахе, Белоруссию и ситуацию с Алексеем Навальным, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы обсудим текущие вопросы, которые требуют нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального, эскалацию в Нагорном Карабахе», — приводятся слова Мишеля.

Саммит европейских лидеров состоится 1 и 2 октября в Брюсселе. Встреча была перенесена с 24-25 сентября из-за заражения коронавирусом среди приближенных главы Евросовета.