Канцлеру Германии Олафу Шольцу по приземлению в России провел тест на COVID-19 врач из посольства ФРГ, от российского теста немецкий политик отказался, сообщает Bild.

По данным агентства, российской стороне разрешили направить в немецкий правительственный Airbus наблюдателя, который контролировал процесс выполнения ПЦР-теста.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Ранее от проведения российского ПЦР-теста отказался президент Франции Эммануэль Макрон, который 7 февраля прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По этой причине Путин и Макрон сидели за четырехметровым столом, на расстоянии друг от друга. Поэтому, интересно, за какой же стол пригласит Путин Шольца.