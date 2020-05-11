Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль в этом году не состоится в традиционном формате из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов фестиваля.

По данным издания, организаторы намерены в начале июня представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. Список получит название «Канны-2020».

Издание указывает, что проведение Венецианского кинофестиваля в 2020 году тоже находится под вопросом. Ожидается, что решение будет принято в конце мая.

Отбор фильмов на 74-й Каннский кинофестиваль начнется осенью, в нем смогут принять участие картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года.

Ранее организаторы кинофестиваля предполагали провести его в конце июня — начале июля 2020 года. Изначально он должен был пройти с 12 по 23 мая, но из-за пандемии коронавируса был отменен.

16 марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничении передвижения по стране с 17 марта в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также он объявил о приостановке всех реформ во Франции.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств. (Лента.Ру)