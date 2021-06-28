Вы, наверное, замечали, что многие азербайджанцы при общении на родном языке невольно используют русские словечки. Причем, этим грешат, как городская прослойка, так и провинциальная часть общества.

И сей факт вполне объясним. Сказывается многолетнее пребывание Азербайджана в составе «нерушимого» Советского Союза, где главенствующим языком общения между «братскими» народами был исключительно русский.

После развала СССР в 1991 году республики, в том числе и Азербайджан, приобрели независимость. Спустя 14 месяцев, в 1992 году правительство Азербайджана приняло Закон «О государственном языке Азербайджанской Республики».

С тех пор минуло 20 лет, однако привычка вставлять в азербайджанскую речь русские слова (особенно это ярко выражается при употреблении нецензурной брани) не канула в лету.

И что удивительно, подобная манера общения свойственна не только среднему и старшему поколению, которым удалось ухватить за хвост «советскую птицу», но и молодому, которое и слыхом не слыхивало о такой державе, как СССР.

Кстати, «русский след» в азербайджанском языке прослеживается как среди русскоязычного населения, так и азербайджаноязычного. И если первую категорию с большой натяжкой можно понять, то вот картина со второй вызывает недоумение.

В азербайджанском языке глубоко пустили корни такие русские слова, как «семечка» («tum»), «форточка» («nəfəslik») (с обязательным ударением на последний слог), «маладец» («əhsən»), «канешна» («əlbəttə») и другие.

Особняком стоит слово «марожна» («dondurma»), которое на листке бумаги пишут некоторые владельцы небольших маркетов. Возможно, это некий маркетинговый ход. Самое интересное, что многие знают переводы этих слов, но предпочитают их использовать в русской интерпретации.

К примеру, не далее как сегодня автор этих строк направился в мини-маркет с намерением купить вишню. Подойдя к продавщице, я спросил на азербайджанском языке: «Albalı var?» («Вишня есть?»). Этот простой вопрос ввел в ступор продавщицу, и она несколько секунд ошеломленным взглядом смотрела на меня так, как будто я у нее попросил килограмм героина. Игра в гляделки мне быстро надоела, и пришлось повторить тот же вопрос, заменив азербайджанское слово на русское, не забыв поставить ударение в слове «вишня» на последний слог: «Vişnə var?». Вишни не оказалось, но самое интересное заключается в том, что та же картина повторилась и с уличным торговцем.

К чему это я говорю? А к тому, что знание иностранных языков – это большой плюс для каждого человека. Однако вплетать отдельные словечки в разговорную речь на родном языке, может и удобно, но как-то не комильфо.

Чтобы быть до конца искренним, отмечу, что я и сам довольно часто грешу этим, но мне меняться уже поздно. Возраст не тот, а вот молодежь все еще может избавиться от этой привычки…