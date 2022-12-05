Рэпер Канье Уэст опубликовал пост в Instagram, в котором утверждает, что Илон Маск — клон.

«Я единственный, кто думает, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его фотографии в детстве? Возьмите китайского гения и соедините его с южноафриканской супермоделью, и у нас будет Илон», — написал музыкант в личном блоге. Также он упомянул и Барака Обаму и призвал «не забывать о бывшем президенте США».

«Вероятно, существует от 10 до 30 Илонов, и он первый генетический гибрид», — заявил Уэст.