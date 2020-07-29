Канье Уэст начал регистрацию кандидатом в президенты США в Нью-Джерси

Музыкант Канье Уэст подал петицию, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси. Об этом пишет NY Daily News.

Теперь Уэсту нужно собрать 800 действительных подписей, чтобы быть включенным в избирательный бюллетень.

Уэст отрицает, что его предвыборная кампания — рекламный ход для его нового альбома, подчеркивает издание.

О намерении Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Однако эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. (Газета.Ру)