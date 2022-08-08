На днях в социальных сетях появилась информация о том, что один из центров отдыха в Бильгях сбрасывает канализационные воды в Каспийское море. К сожалению, в этой информации не было указано название центра отдыха.

Мы решили выяснить, известно ли Министерству экологии и природных ресурсов о сбросе канализационных вод в Каспийское море. Нас также интересовало название центра отдыха, сбрасывающего канализационные воды в море. Однако в пресс-службе Минэкологии нам не сообщили название центра отдыха.

«Пока рано говорить о том, были ли это канализационные воды. Мы взяли пробы воды на экспертизу. Министерство обязательно сообщит общественности о результатах экспертизы», — сказали # сотрудники пресс- службы.

Председатель муниципалитета Билгях Тайяр Ибадов опроверг возможность сброса канализационных вод в Каспийское море. «Все центры отдыха в Бильгях направляют канализационные воды в очистительные сооружения, расположенные на территории поселка. Лишь после тщательного очищения эти воды направляются в море», — сказал # Тайяр Ибадов.

Заместитель представителя главы исполнительной власти Сабунчинского района в поселке Бильгях Мурад Джаннатов опроверг Тайяра Ибадова. «Центры отдыха в поселке Бильгях собирают свои канализационные воды в шамбо, а потом сливают в специальные колодцы. Что они потом делают с канализационными водами, мне неизвестно», — сказал заместитель представителя.

Кто же прав?