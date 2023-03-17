Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа, введенную после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.

Как передает #, об этом говорится в сообщении YouTube, опубликованном на сайте видеохостинга в пятницу.

«Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не заблокирован. Он может загружать новый контент. Мы тщательно оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих национальных выборов. К каналу будут в дальнейшем прилагаться те же требования, что и к другим», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила вице-президент YouTube по общественной политике Лесли Миллер, начиная с 17 марта канал Трампа «больше не подвержен ограничениям, и возможность загружать новый контент восстановлена». «Этот канал по-прежнему будет подпадать под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube», — цитирует Миллер портал Axios.

YouTube планирует уведомить команду Трампа о своем решении 17 марта.