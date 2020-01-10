Канадская сторона готовится прибыть на место крушения Boeing в Иране

Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) принял приглашение Ирана посетить место крушения украинского Boeing и принять участие в расследовании.
Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам разговора с иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран, с которым у Оттавы нет дипотношений.
«TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента. Мы приняли это приглашение и готовимся к поездке. TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия», — говорится в заявлении.(РИА Новости)
| 2020-01-10T09:26:06+00:00 10 января 2020, 11:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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