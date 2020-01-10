Канадская сторона готовится прибыть на место крушения Boeing в Иране

«TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента. Мы приняли это приглашение и готовимся к поездке. TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия», — говорится в заявлении.(РИА Новости)