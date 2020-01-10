Канадская сторона готовится прибыть на место крушения Boeing в Иране

Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) принял приглашение Ирана посетить место крушения украинского Boeing и принять участие в расследовании.
Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам разговора с иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран, с которым у Оттавы нет дипотношений.
«TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента. Мы приняли это приглашение и готовимся к поездке. TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия», — говорится в заявлении.(РИА Новости)