Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что кабмин страны в рамках программы по обновлению парка истребителей ВВС закупит 88 американских самолетов F-35. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю, что Канада закупит новый парк из 88 современных истребителей F-35 в рамках соглашения, которое мы заключили с правительством Соединенных Штатов и Lockheed Martin. Эти инвестиции оцениваются в 19 млрд долларов», — сказала Ананд.

Она также отметила, что первые четыре самолета страна сможет получить в 2026 году, в то время как полностью контракт будет исполнен к концу 2032 года.