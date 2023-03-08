Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кингстоне, что страна выделит 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на программы по разминированию территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Также Трюдо отметил, что Оттава продлит «как минимум до осени» программу по обучению украинских саперов, которая проходит в Польше, и направит инструкторов для обучения ВСУ медицинским навыкам.

Кроме того, Канада совместно с Евросоюзом будет поставлять Украине оборудование для энергосистем.