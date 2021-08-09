Канада ввела новые санкции против Беларуси в ответ на «нарушения прав человека», они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство.

«Министр иностранных дел Марк Гарно объявил сегодня о новых санкциях в рамках Акта о специальных экономических мерах в ответ на продолжающиеся грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Эти новые меры накладывают ограничения на ключевые секторы экономики Беларуси и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам», — говорится в заявлении на сайте правительства Канады.