Министр иностранных дел Канады Мелони Жоли в интервью Global News заявила, что стране следует усилить борьбу с иностранным вмешательством.

«Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним», — заявила она, добавив, что на эти цели Канада потратит 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллионов долларов США).

Выделенные средства направят, в том числе, на усиление работы разведывательных служб. Отдельное внимание нужно уделить борьбе с «онлайн-вмешательствами», в том числе противодействию дезинформации, подчеркнула Жоли.