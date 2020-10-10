Канада упрашивает Турцию не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по продолжающимся боевым действиям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Канадский министр рассказал, что призвал Чавушоглу «сыграть роль» в урегулировании конфликта.

«Мое ключевое послание было: не вмешивайтесь в конфликт», — уточнил Шампань.

Он также добавил, что в ходе переговоров просил Турцию побудить Азербайджан вернуться к переговорному процессу по данному вопросу.

| 2020-10-10T02:01:00+04:00 10 октября 2020, 09:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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