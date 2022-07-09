Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую «Газпрому» газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток-1», которая находилась на ремонте в Монреале.

Как передает «Интерфакс«, об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1″в Германию», — говорится в заявлении министра.

Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с «европейскими друзьями и союзниками», а также Международным энергетическим агентством.

Как сообщалось, немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть попавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод «Северный поток-1» и не даст Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.

Так, ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg: «Нам нужны мощности «Северного потока-1″, чтобы заполнять наши хранилища. Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок».

«Я буду первым, кто поддержит дальнейшие жесткие санкционные меры ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике (…) Если для Канады это юридический вопрос, то я хочу прояснить, что я прошу доставить ее (турбину — ИФ) не в Россию, а в Германию «, — добавил министр.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens Energy AG, была отправлена на ремонт в Монреаль. В связи с введением антироссийских санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли канадские власти отказывались ее возвращать.

15 июня «Газпром» заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть — до 67 млн куб. м в сутки.