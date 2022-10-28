Канада расширила рестрикции в отношении России, включив в санкционный список еще 35 физических лиц и шесть компаний энергетического сектора, в том числе руководителей компании «Газпром». Об этом во время своего выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге (провинция Манитоба) сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

По словам главы канадского правительства, Оттава будет и дальше «закручивать гайки» в отношении всех, кто поддерживает войну России против Украины.

Как передает пресс-служба правительства этой страны, в санкционный список были также внесены «Лукойл», «СОГАЗ», «Трансойл» и «Национальна нерудная компания». Кроме того, в «черный список» попали вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга России Денис Мантуров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов и другие.