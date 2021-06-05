Сборная Финляндии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею в Риге. В полуфинале она нанесла поражение сборной Германии — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Соперником сборной Финляндии в финале станет Канада. Финальный матч состоится 6 июня в 21:15 по бакинскому времени.

Таким образом, пара финалистов совпадает с решающим матчем ЧМ-2019: тогда победила Финляндия. В 2020 году чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.

Сборная Канады 26 раз становилась чемпионом мира, на счету финских хоккеистов три титула. (interfax.ru)