Камбоджа разрешила покинуть страну пассажирам Westerdam

Всем остававшимся в Камбодже из-за проверки на коронавирус пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешено покинуть страну, ни у одного из них вирус не обнаружен, сообщает в среду интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на камбоджийские власти.
Пассажиры, прошедшие тесты на коронавирус, вылетают в свои страны чартерными рейсами из столицы страны города Пномпеня, заявил в среду премьер-министр Камбоджи Хун Сен, слова которого приводит издание.
По словам премьера, около 500 пассажиров лайнера в настоящий момент ожидают в Пномпене вылета тремя чартерными рейсами, которые отправятся в среду, четверг и пятницу.
Более 540 пассажиров, вылетевших в предыдущие дни, уже вернулись в свои страны или находятся на пути домой, также сообщил премьер.