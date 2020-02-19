Камбоджа разрешила покинуть страну пассажирам Westerdam

Всем остававшимся в Камбодже из-за проверки на коронавирус пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешено покинуть страну, ни у одного из них вирус не обнаружен, сообщает в среду интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на камбоджийские власти.
Пассажиры, прошедшие тесты на коронавирус, вылетают в свои страны чартерными рейсами из столицы страны города Пномпеня, заявил в среду премьер-министр Камбоджи Хун Сен, слова которого приводит издание.
По словам премьера, около 500 пассажиров лайнера в настоящий момент ожидают в Пномпене вылета тремя чартерными рейсами, которые отправятся в среду, четверг и пятницу.
Более 540 пассажиров, вылетевших в предыдущие дни, уже вернулись в свои страны или находятся на пути домой, также сообщил премьер.
| 2020-02-19T16:38:57+00:00 19 февраля 2020, 21:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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