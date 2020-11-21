Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза карабахский вопрос

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын совершил визит в Брюссель перед Саммитом Европейского Союза, проведение которого запланировано 10-11 декабря.

В рамках визита И.Калын провел встречи по отдельности с главным представителем по внешней политике председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля Мариам ван ден Ховель, главой кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен Бьомом Зейбертом и генеральным секретарем Службы по внешним связям Хельгой Шмидт.

В ходе встреч были обсуждены связи между Турцией и Евросоюзом, такие региональные вопросы, как вопросы Средиземного моря, Ливана, Сирии и Карабаха.

| 2020-11-21T14:17:13+04:00 21 ноября 2020, 16:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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