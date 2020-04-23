Каким будет мир – Мнение эксперта

Одной из самых интересных формулировок, которые были выработаны на фоне коронавируса, вызвавшего большие экономические проблемы – это «мир больше не будет прежним».

Такие экономисты как Джозеф Стиглиц, Роберт Шиллер, Гита Гопинат, Кармен Райнхарт, Адам Позен, Эсвар Прасад, Адам Туз, Лаура д’Андреа Тайсон, Кишор Махбубани анонсируют общемировые экономические реформы, и высказывают мнение, что прежняя система координат больше не будет работать.

В этой связи хотелось бы узнать, к какому же миру мы идем и что будет дальше. Сегодня печатные станки ФРС и ЕБРР беспрерывно печатают доллар/евро так, как конфетные бумаги. При этом нет объяснений тому, что будет с инфляцией в этих странах, а вместе с тем и экономикой мира, с финансовыми рынками, и почему экономики этих стран оказались настолько слабы и не устойчивы к подобной ситуации? Где резервные бюджеты так называемых развитых стран мира, которые бы спасали их в этой ситуации? Соответственно, выходит, что все эти страны жили и живут в долг, и при этом могут сколько угодно печатать денег для себя.

Комментируя # все эти проблемы, экономист Василий Колташев сказал, что западные экономисты, в том числе и критики неолиберализма последних десятилетий, туманно сообщают нам о том, что «мир уже не будет прежним» с 2008-2009.

«Тогда эти же самые экономисты подводили черту под той самой «великой рецессией». Они придумали кризис, который сами же назвали «великая рецессия», хотя это была лишь первая волна глобального кризиса. Сейчас она достигла своей кульминации, и мы опять слышим эти туманные заявления. Возможно они просто не находят нормального объяснения тому, что происходит», — сказал он.

По словам экономиста, то, что «мир больше не будет прежним», стало ясно еще в 2008 году, это было очевидно.

«Тогда лопнул «ипотечный пузырь» и они решили создавать новые пузыри. Каким будет мир? Я считаю, наступает мир протекционизма, мир сильных государств, меркальтийной политики и жесткой конкуренции. Новый мир будет строиться без ВТО и прочих организаций, страны будут пускать на свои рынки товары только на основе собственных выгод. Новый мир не будет комфортным для маленьких стран, такие старые центры капитализма, как США, тоже не будут себя чувствовать лидерами», — подчеркнул он.

По мнению Колташева, рост денежной эмиссии в США и в ЕС направлен не на спасение экономики, что уже поздно, а на спасение тонкой прослойки финансистов.

«Для того, чтобы спасти экономику, им необходимо провести глубокую девальвацию собственных валют. В противном случае в этих странах будет ползучий кризис. Но при этом лишь финансовый сектор получит максимум стабильности и комфорта, в то время как все остальные секторы будут сильно хромать», — считает он.

Аналитик также сказал, что самое неприятное для США в этой ситуации то, что денежная эмиссия является эмиссией, которой не придерживаются другие страны.

«Если раньше все страны делали все возможное, чтобы помочь США справиться с кризисом и покупали эти бумажки как долги США, то сейчас ситуация иная — им смогут помочь только те страны, которые откровенно враждебно относятся к интересам собственной экономики. Между тем, сегодня все страны должны будут думать о себе, а уже потом о том, что происходит в США. Только так можно будет выйти из кризиса», — резюмировал он.