Бывший футболист мадридского «Реала» Какаответил на вопрос, какое воспоминание в испанской команде стало для него лучшим.

«Это может показаться странным, но я предпочитаю тот день, когда я покидал клуб, потому что я говорил с Флорентино, и он сказал мне, что они видели во мне большого профессионала, который сделал все возможное, чтобы добиться отличных результатов в «Реале», но травмы и мало игрового времени, которые дал мне тренер, не позволили сделать этого. Это было большим удовлетворением, потому что я чувствовал, что двери клуба открыты», — приводит слова Кака Marca.

Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год. В составе мадридцев ему удалось стать чемпионом Испании, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.

Самое большое количество матчей в карьере бразилец провел за «Милан». Последним клубом полузащитника стал «Сан-Паулу», где он и начинал свою профессиональную карьеру.

Кака является чемпионом мира в составе сборной Бразилии (2002). Также дважды ему удалось выиграть Кубок конфедераций.