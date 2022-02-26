Вот до чего уже договорилась российская хунта. Теперь уже на повестке не только «помошь «ДНР» и «ЛНР», но и «демилитаризация» и «денацификация» всей Украины.

Оказывается Россия вторглась в Украину, чтобы помочь ей освободиться от захвативших ее нацистов. После чего будет поставлена задача разоружения Украины, а потом уже начнется идеологическая работа по «денафицикации».

Давайте сначала разберемся с терминами. Демилитаризация простыми словами означает разоружение Украины и отказ от участия в военных блоках. Какое суверенное государство самовольно откажется от армии, тем более если есть внешняя угроза? Разве что она войдет в состав другой страны — России, которая возьмет на себя обязательство его защитить. Как вы себе представляете, что такой гордый, воинственный, хлебнувший СВОБОДУ народ встанет на колени перед российскими политическими демагогами? Даже Лукашенко имеет свою армию, но там другая история – ему приходится доверять, поскольку пока эта армия служит не народу, а удержанию власти батьки и становится под ружье по первому окрику из Кремля. С Украиной такое не проходит. Поэтому надо разоружить и привести к смирению.

А денацификация, которой угрожает Путин Украине, этот термин появился после Второй мировой войны и обозначал комплекс мероприятий по очищению культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики Германии и Австрии от нацистской идеологии. Что это означает? Запрет носителям нацистской идеологии занимать какие-либо должности в органах власти, работать в сфере образования, полное изменение программ преподавания истории, литературы и других гуманитарных наук в школах, вузах и т.д.

Что означает денацификация применительно к Украине? План уже отработан. Своими предложениями поделился на страницах «МК» историк Евгений Спицын, предлагающий после завершения «спецоперации», что означает в нашем понимании захват Киева и других крупных украинских городов, низложение «правящего нацистского режима» с дальнейшим установлением подчиняющегося Москве нового марионеточного режима, ввести люстрацию — запретить бывшей политической элите занимать должности в государственном аппарате, избираться в правительственные органы и т. п. А после уже начать идеологическое очищение мозгов украинцев. Как предполагается провести эту «спецоперацию»? А легко, схема уже отработана большевиками. Провести люстрацию преподавательских кадров, запретить преподавать «нацистскую украинскую историю», напечатать учебники истории российского толка, и для этого Спицын предлагает свой учебник размножить и отправить в Украину, дабы выжечь из умов молодого поколения «бандеровщину».

Об этом ясно сказал глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с представителями т.н. ДНР и ЛНР в Москве — «Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины, чтобы «украинцы потом смогли сами свободно определить свое будущее».

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить своё будущее», — заявил министр иностранных дел России.

С какими «союзническими обязательствами» и с кем? И почему правление демократически избранной власти, причем уже по второму кругу – первой была команда избранного президента Петра Порошенко, — расценивается Москвой как «гнет», а правление пришедшего к власти в России по трансферу от Ельцина, неоднократно «избиравшегося» фальсификациями, продлевающего свою власть изменениями в конституции и насаждающего авторитаризм Путина – не гнет?

Откуда это право? Кто вообще дал индульгенцию российской плутократии распоряжаться по своему усмотрению судьбой 40-миллионной Украины, на убийство тысяч людей, в то время как даже смерть одного человека это тягчайшее преступление, карающееся правосудием. За эти преступления против человечности рано или поздно придется ответить, если даже удастся не дожить до трибунала, то перед судом истории уж точно.

И ради чего все это? Чтобы уничтожить демократическое государство у себя под боком, чтобы, не дай Бог, эта инфекция не перекинулась в Россию. Как огня российская государственная олигархия боится, что ветер перемен может захлестнуть и Россию, и зашатать трон властителя. Украина у него с ее демократическими институтами, конституцией, правом народа на свободу слова как бельмо в глазу. И поэтому надо выжечь каленым железом. А для этого все средства хороши – даже штыки. Но на них долго не усидишь – а..с разорвется!