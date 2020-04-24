Как Саакашвили удалось «подкупить» Зеленского

Буквально на днях экс -президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям весьма интересный «политический торг» — в случае предоставления ему определенных политических полномочий бывший грузинский лидер обещал привлечь на развитие грузинской экономики свыше пяти миллиардов долларов.

Но с самого начала было понятно , что даже таким привлекательным предложением грузинские власти в капкан не заманишь.

Бидзина Иванишвили вряд ли позволит Саакашвили получить доступ к большой грузинской политике, тем более, в качестве щедрого миллиардера-донора. Если грузинам удастся обуздать пандемию коронавируса, осенью, точнее в октябре, в соседней республике пройдут очередные парламентские выборы.

Понятно, что Саакашвили привлекал именно этот момент: возвращение в Грузию с ценными и привлекательными социально-экономическими подарками, и, без преувеличения можно сказать, это обеспечит ему стопроцентную победу на выборах, потому что несмотря на обещания сам Иванишвили не вложил такую сумму в экономику и социальную сферу страны…

Но не прошло даже пары дней, как поступило очередное сообщение о грузинском экс-президенте. Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ему предложение стать вице-премьером, т.е. министром по реформам Украины. По предварительным данным, Саакашвили почти дал свое согласие на предложение украинского президента.

Заметим, что за весьма короткий срок Саакашвили удалось открыть для себя врата большой политики Украины. В свое время он был губернатором Одессы и советником украинского президента Петра Порошенко. Во время последних президентских выборов аналитики предсказывали ему если не победу, то солидные электоральные показатели. Но тогда Саакашвили снял свою кандидатуру в пользу Зеленского.

Понятно, что такие политические жесты без ответа не остаются. После избрания Зеленского почти все аналитики ожидали, что украинский президент предложит какую-нибудь высокую должность экс-президенту Грузии.

Тут следует отметить и другое обстоятельство: Саакашвили пользуется большим авторитетом среди демократов-реформаторов, его знают, как последовательного борца против коррупции.

Не случайно, что в прошлом году, точнее, летом и премьер-министр Молдовы предложил Саакашвили занять высокий пост в его правительственном кабинете. Но тогда стало известно, что президент Молдовы против такого предложения, наверное, поэтому реализовать его не удалось.

По мнению подавляющего большинства политологов, на предложение Зеленского надо смотреть с иной плоскости – это не какая-та благодарность Саакашвили за его великодушие во время последних президентских выборов. Нет, Украина переживает очень трудные дни: коронавирус парализовал и так уже парализованную экономику, и президент Зеленский всюду ищет выгодные кредиты для своей страны. Заметим, он обратился за помощью и к азербайджанскому президенту, и уже известно, что президент Ильхам Алиев дал согласие о выделении Украине кредита в размере 300 миллионов долларов.

И на предложение Саакашвили стоит взглянуть именно с этого ракурса: Зеленского привлекают связи и авторитет грузинского экс-президента. Конечно, нельзя забывать и о качествах Саакашвили как политика: он напористый и очень принципиальный, что важно при решении серьезных политико-экономических задач.

Но у Саакашвили есть несколько «недостатков». Во-первых, такие люди, как правило, не могут быть вторыми, они лидеры не только в буквальном смысле слова – нет, они родились, чтобы стать именно лидерами…

Во-вторых, у Украины довольно наряженные, даже проблематичные отношения с Россией. Президент Зеленский старается смягчить их, наладить контакт и диалог – но одно дело, хотеть, а другое дело этого добиться.

Пока в отношениях двух стран мало что изменилось. Да, в прошлом году стартовал процесс по «формуле Штайнмайера», но он был непродолжительным, с одной стороны, пандемия, с другой –тернистый и неровный характер переговоров с Кремлем не позволили украинскому президенту выйти на конструктивную плоскость в отношениях Киева и Москвы.

Что касается Саакашвили, в Кремле его «хорошо» знают – поэтому некоторые политологи уже предупреждают, что назначение грузинского экс-президента министром может вызвать дополнительный гнев Москвы.

Но другого выхода тоже нет. В стране кобзарей – в Украине демократы научились делать — совершать революции. Но ведь и работать надо! Кто –то же должен принимать сложные решения, которые порой бывают очень непопулярными…