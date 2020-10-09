Как работать против России за счет российских налогоплательщиков

Несколько дней назад азербайджанские СМИ отмечали, что возглавляющую Russia Today Маргариту Симоньян отстранили от освещения нагорно-карабахской тематики. В качестве доказательства приводился факт того, что сама Симоньян, уже несколько дней молчит даже в своем канале в Telegram, ограничиваясь репостами, не разглагольствует в пользу карабахских сепаратистов и своих соотечественников-армян.

По информации, Симоньян вызвали в соответствующие структуры, где ей пришлось пережить жесткий «наезд» по поводу того, что созданная ею в российских СМИ армянская сеть фактически выполняет роль пятой колонны внутри РФ, и наносит ущерб российско-азербайджанским отношениям.

Эта история получила продолжение на популярном российском телеграмм-канале «Компромат ГРУПП». Сегодня там была опубликована информация о том, что Маргарита Симоньян дала интервью газете «Комсомольская Правда», после которого над её головой сгустились тучи.

По информации, в этом интервью Симоньян зажгла ненавистью и бездоказательностью. «Там много бреда, но российскую власть привлекла вот эта фраза: «Турцию надо сдерживать. Если Россия не будет сдерживать Турцию — глазом не моргнет, как не то что Азербайджан, а и Крым станет турецкой провинцией. Только идиот может этого не понимать». (из интервью Маргариты Симоньян 30.09.2020 (Комсомольская правда). Симоньян похоже заигралась и забыла, что она журналистка, которая должна ретранслировать официальную позицию Москвы, а не собственное национальное эго. Она ведь не приглашенный левый эксперт, а работница государственного СМИ», — отмечает телеграмм-канал «Компромат ГРУПП».

Помимо указания причины недовольства Симоньян «Компромат ГРУПП» также отмечает, что она получила увесистый бюджет в 700 миллионов рублей на антиазербайджанскую пропаганду в российских СМИ.

«Как сообщают источники, Марго Симонян получила увесистый бюджет в 700 миллионов на антиазербайджанскую пропаганду в российских СМИ. Методы пропаганды незамысловатые – вброс фейков в телеграм-каналы, заказные заметки на сайтах, где это возможно протащить, а также недопущение экспертов с объективной точкой зрения на конфликт в токшоу на ящике. Армянских толстосумов, которые консолидировались вокруг известного инвест-кидалы Варданяна можно понять – режим Пашиняна трещит по швам, азербайджанская армия освобождает город за городом и скоро всем станет очевидно, что многочисленные заявления армянской стороны были дешевой дезой. Шанс только один – втянуть в конфликт Россию. Москва, впрочем, втягиваться не хочет, потому что Главному бывший либеральный писака Пашинян не нравится на органическом уровне. Ссориться с давним и надежным партнером Алиевым резонов нет никаких. Да и своих проблем в России хватает. Задача Марго осложняется еще и тем, что из администрации ей уже дали по рукам за чересчур откровенную поддержку Еревана на госканалах. Но деньги, как известно не пахнут. И для Симонян их никогда не бывает много!», — говорится в сообщении.

Вышеприведенная информация наиболее отчетливо свидетельствует о том, что власти России обратили внимание на активную деятельность Симонян по подрыву существующих российско-турецких связей. На протяжении многих лет возглавляемые Симонян медиа-структуры публиковали антиазербайджанские и антитурецкие материалы, идущие в разрез с официальной позицией России.

Симоньян планомерно вбивает клин в отношения России с Азербайджаном и Турцией. Возглавляемые ею медиа-структуры Russia Today, Sputnik, в составе МИА «Россия сегодня» на содержание которых из госбюджета тратятся огромные суммы, ежедневно заняты антиазербайджанской и антитурецкой пропагандой. Эти государственные структуры Симоньян превратила в площадки для реализации личных интересов, собственного пиара и заработка. Все это в конечном итоге бьет по имиджу России. Симоньян работает против России и при этом она это делает за счет российских налогоплательщиков.

С подачи Симоньян активизируется армянское лобби, которое ведет последовательную, целенаправленную работу по обрушению российско-турецких отношений и периодически вплотную подводит Москву и Анкару к военному и дипломатическому столкновению. Начавшиеся в Карабахе военные действия и невмешательство России только лишний раз подтвердили, что подрывная деятельность Симоньян не отвечает интересам Кремля.