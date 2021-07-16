Вот уже третий день различные СМИ продолжают писать и говорить о статье российского президента о российско-украинских отношениях, о «единстве» русских и украинцев.

Признаться, каждый раз, когда мы слышим об очередном творческом всплеске российского президента, о его новом творческом порыве, трудно удержаться от удивления, а иногда даже от иронического смеха.

Дело в том, что российский президент пришел в политику не из академической сферы. Мы же не удивлялись, когда покойный Егор Гайдар в свое время писал не только статьи, но и книги.

Даже когда Анатолий Чубайс садился перед компьютером, чтобы сочинить какую-то статью, все относились к этому весьма сдержанно.

Но Путин — другое дело. Он человек сугубо военный, свою карьеру начал со службы в органах безопасности страны. Конечно, разведчики, мягко говоря, неординарные люди, они отличаются блестящей памятью, умением наблюдать и не упускать из виду даже малейшие детали, имеют, как правило, прекрасную память. Но о разведчиках, как правило, мало пишут, и они сами также бывают не очень-то разговорчивые…

Не менее интересен мотив, который заставил Владимира Путина сесть за компьютер. Дело в том, что российский президент ищет аудиторию, чтобы высказать свои мысли о российско-украинских отношениях.

Нормандский формат довольно вялое образование, плюс, даже встреча с американским президентом не отличалась от него – украинский вопрос не стал приоритетным во время встречи американских и российских президентов.

Украинский президент перед встречей пытался исправить положение, но это ему не удалось – Байден перед встречей с российским президентом отказался от встречи со своим украинским коллегой.

Наконец, Путин хочет, чтобы как можно больше людей было в курсе его политики в отношении Украины.

Что касается содержания статьи Путина, в известной азербайджанской песне есть такие строчки: «mən səni sevəcəm, sən sevməsən də”, т.е. я тебя буду «любить», если даже ты не полюбишь меня…

Понятно, что русские, украинцы и белорусы имеют общие этнические корни. Но Россия никак не соглашается с таким фактом, что украинцы и белорусы чувствуют себя отдельными народами, даже нациями.

Политологи в числе признаков идентификаций наций постоянно отмечают стремление к общей государственности.

Но российский президент упорно не замечает это обстоятельство. Он постоянно забывает исторические и политические мотивы этого процесса. Украинцы не говорят об общих корнях с русскими, вместо этого они говорят о голодоморе. Об убитых украинцах в Восточной Украине. Об оккупации Крыма и т.д.

География — есть судьба. Но это не значит, что находясь вблизи с Россией другие народы вообще не должны помышлять о свободе и независимости.

Вся российская писанина об общем прошлом с постсоветскими странами, об общей судьбе с ними напоминают «крокодиловые слезы». Сами русские постоянно замечают, что не надо смешивать ужа с ежом. Но на практике забывают об этом.

Панславизм как идеология существует уже три столетия. Один из идеологов этой идеи еще двести лет назад писал, что Солнце восходит на востоке и заходит на западе, поэтому востоку и западу никогда не быть вместе.

Но мир движется и развивается по своим законам. Тут главными являются не какие –то умозаключения философов, а стремление народов. А народы хотят всего лишь сотрудничать с Россией также как с другими странами. В отличие от Москвы они не считают, что в мире существует какой-то заговор против славян. Наоборот, такой заговор исходит в большей степени из Кремля, нежели из других адресов…