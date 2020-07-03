Как будет работать»ASAN xidmət» в дни карантина

С целью снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также для минимизации осложнений, которые он может вызвать, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкаране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском районе, а также Геранбойе, Гейгеле, Мингячевире, Барде, Хачмазе, Самухе, Сиязане и Шеки особый карантинный режим был продлен с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятий по снижению динамики заражения вирусом 5-6 июля все центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal в Баку, а также региональные центры ASAN xidmət в Гяндже, Масаллы, Сумгайыте, Мингячевире, Барде, Шеки будут предоставлять услуги гражданам, которые предварительно взяли очередь на соответствующее число через сайт www.asan.gov.az и колл-центр «108». В то же время граждане, которые были заранее проинформированы о том, что их документы будут готовы, могут обратиться в эти центры и получить свои документы. В отмеченные дни не будет выдаваться онлайн-очередь для соответствующих центров через колл-центр «108» и мобильное приложение ASAN xidmət.

11, 12, 18, 19 июля в этих центрах будет нерабочий день.

В другие дни граждане могут воспользоваться услугами, обратившись в центры согласно соответствующим правилам. Так, с 27 апреля прием граждан в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal осуществляется путем предварительной очереди через мобильное приложение ASAN xidmət, веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр «108».