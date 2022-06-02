Бахрам Багирзаде провел насыщенный день, поздравив азербайджанских детей с праздником:

«Международный день защиты детей один из моих любимых праздников, который мы отмечаем в последние годы. Хотя в Азербайджане никогда не нужно было защищать детей, потому что к ним всегда было самое лучшее и доброе отношение. Лучшее детям — это был не лозунг, а искреннее чувство каждого взрослого!

В течение всего дня 1 июня мне посчастливилось участвовать на нескольких мероприятиях. Моё утро началось в 11.00 около памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, где состоялась обещанная встреча с моими юными читателями. За час я раздал около 1000 книг, провёл автограф-сессию, с каждым сфотографировался, а с некоторыми даже сделал селфи на фоне памятника, потому что Тагиев является основоположником меценатства в Азербайджане.

Поэтому я хочу поблагодарить господина Президента за этот великолепный памятник, который стоит в центре Баку, именно там, где почти сто лет назад маленький Зейналабдин искал работу.

На этом месте когда-то находилась площадка, где разнорабочие искали себе работу. А сегодня на этом месте стоит его памятник, к которому приходят наши дети и получают в честь его добрых дел книги от дяди Бахрама.

Потом, после завершения встречи, я отправился к Саду имени Хагани, более известному как Молоканский сад, где один из самых любимых моих книжных магазинов не только в Азербайджане, но и на всём Кавказе «Baku Book Center» организовал книжные лавки.

Здесь я провёл вторую встречу с моими маленькими читателями, за что очень благодарен «Baku Book Center» и директору этого замечательного храма нашей души Гюнель ханым Анаргызы.

А затем я отправился в McDonalds. Я благодарю руководство McDonalds, которое организовало мою встречу с детьми, страдающими талассемией и гемофилией, и создали для нас все условия, чтобы я мог пообщаться с детишками и подарить им свои книги.

Когда встреча завершилась, я поспешил на станцию метро «Ичери Шяхяр», где руководство метрополитена организовало мою встречу с детьми. Она прошла на высоком уровне – были клоуны, звучала джазово-симфоническая музыка, дети подходили к дяде Бахраму, а я чувствовал себя Бонифацием на каникулах и показывал им разные смешные сценки. А дети кричали: «Ещё!!! Ещё!!!»

Большое спасибо председателю «Бакинского Метрополитена» господину Зауру Гусейнову, а также главному продюсеру Лале ханым Бабаевой, которые помогли провести это замечательное мероприятие. Было очень приятно вспомнить, что в 1967 году на открытии первой станции «Баксовет», которая сейчас называется «Ичери Шяхяр», присутствовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин, посадивший перед метро три пальмы.

А сегодня, через 55 лет – в этом году нашему метро исполняется именно 55 лет, мне посчастливилось провести встречу с детьми на этой знаменитой станции.

После всего у меня прошла встреча в Ичери Шяхяр в одном из знаковых ресторанов Баку «Курбан Саид», за что я очень благодарен его владелице Сабине ханым Улухановой, которая протянула мне руку помощи и собрала детей для встречи с дядей Бахрамом. Праздничный вечер завершился на Баилово в недавно открывшемся ресторане «Smile».

Я всегда говорил, что за творчеством стоят меценаты, поэтому сегодня я хочу поблагодарить моих друзей, которые на протяжении нескольких лет поддерживают моё издательское дело, безвозмездно даря детям интересные книжки. Благодарю сеть супермаркетов BRAVO, которые также безвозмездно поддерживают моё творчество, чтобы у каждого ребёнка в нашей стране дома были детские книги от дяди Бахрама. Я благодарен компании PASHA Travel, которая дарит вылетающим за границу детям, чтобы путешествовать со своими родителями, мои книги, и во время полёта детишки их читают. Я благодарен руководству футбольного клуба «Карабах», который в преддверии детского праздника организовал встречу с юношами из U-12 и 13. Я встречался с юными футболистами, которым подарил книги про футбол, Гурбана Гурбанова, а также книгу «Карабах – это Азербайджан!». Также я очень благодарен мебельной фабрике Gardashlar за то, что у них много детей, которые занимаются IT, надеюсь, мои книги помогут им в дальнейшей жизни. Я очень благодарен SOCAR, «Santral Elektrik», которые сделали в этот праздничный день подарки детям из малоимущих семей посёлка Зиря. Благодарю министерство экологии, которое поддерживает многие наши проекты. Благодарю художественный магазин Ecaz Art & Hobby Shop. Огромное спасибо офтальмологу Имрану Джаруллазаде, нашему семейному врачу, который помогает нам и дарит своим маленьким пациентам возможность смотреть на этот мир здоровыми глазками и видеть всю красоту этой жизни. Также я благодарю Anadolu, который на протяжении 25 лет помогает нам издавать книги. Большое спасибо кафе Haven и сетям книжных магазинов «Libraff» и «Али и Нино» за поддержку нашего творчества. А также благодарю LOR Hospital, Art Garden, магазин «Хозяюшка», ресторан Scalini, 145 group, Spektr Travel, компанию Schindler, выпускающие лифты, Baku White City, бизнесмена Рагима Султанова, компанию «Debet». Я благодарен моим друзьям, которые всегда со мной – это архитекторы Ильгар Исбатов, Мюсядин Намазов, Нариман Имамалиев, а также моего близкого друга и бизнесмена Гаджи Хагани», — написал Бахрам на своей странице Facebook.