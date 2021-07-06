Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Республики Чечня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на избирком региона.

«Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», — говорится в сообщении избиркома.

По данным избиркома, срок выдвижения кандидатов на должность главы региона заканчивается 8 июля.

Рамзан Кадыров возглавляет Республику Чечня с 2007 года. Последние выборы главы региона прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.

До этого президент России Владимир Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок.