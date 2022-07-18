Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить системы ПВО на месте танковой части в Шалинском районе республики, об этом он написал в Telegram.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях России нужны новые стратегические военные решения и на южных рубежах России «как никогда востребованы системы ПВО».

Кадыров отметил, что от противника в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому необходимы «упреждающие тактические меры».

Ранее сообщалось, что небо Крымского полуострова, Керченского пролива и регионов Северного Кавказа усилят модернизированными комплексами ПВО С-300ПМ.