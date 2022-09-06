Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что решил «разрядить атмосферу» и опроверг «анализы, прогнозы и домыслы», появившиеся после его слов о бессрочном отпуске.

«В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель», — пояснил Кадыров.

По его мнению, «просто так уйти» он «не имеет права», так как народ доверил ему руководство регионом и «оправдать это доверие» — его святая обязанность.

«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал глава Чеченской республики.

Он также уверен, что во время военной спецоперации России на Украине «нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов».

В видеообращении, прикрепленном к посту, Кадыров сказал, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство».

«Я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем о том, чтобы переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», – пообещал он.

Глава региона подчеркнул, что его единственная мечта — быть мэром Грозного. Поэтому он никогда не пойдет на любую другую должность.

Глава региона подчеркнул, что его единственная мечта — быть мэром Грозного. Поэтому он никогда не пойдет на любую другую должность. (gazeta.ru)