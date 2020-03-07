Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его «бизнесом и банковскими счетами».

Как написал Кадыров в своем телеграм-канале , членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ. Эмиратский Фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике.

По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что ведомство «продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова <…> за пределами Российской Федерации» (ria.ru)