Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его «бизнесом и банковскими счетами».
Как написал Кадыров в своем телеграм-канале , членов конгресса  беспокоят отношения между Чечней  и ОАЭ. Эмиратский Фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике.
По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что ведомство «продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова <…> за пределами Российской Федерации» (ria.ru)
| 2020-03-08T00:51:16+00:00 8 марта 2020, 03:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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