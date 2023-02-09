Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что парламент региона единогласно принят закон «О внесении изменений в конституцию ЧР». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он был разработан, чтобы дополнить основной закон республики положениями, по которым глава Чечни является гарантом конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности ЧР, поддержанию гражданского мира и согласия в ЧР в соответствии с действующим законодательством.

«Также законом уточняется должность главы ЧР на чеченском языке – «Мехк-Да». Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР», — написал Даудов.

Ранее парламент Чечни выступил с предложением дополнить должность главы республики Рамзана Кадырова титулом «отец народа».

Дословно фраза «Мехкан Да» переводится как «отец края», однако ее используют в значении «отец народа».