Кадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы

Распространились видеокадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы Назарова Джалила Орудж оглу.

Напомним, что Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании поступивших обращений граждан о том, что Назаров Джалил Орудж оглу, долгое время занимавший должность директора Масаллинской центральной районной больницы, брал взятки для установления степени инвалидности, были проведены срочные оперативно-розыскные мероприятия. В результате Джалил Назаров был привлечен в качестве обвиняемого по возбужденному уголовному делу, в отношении него на основании решения суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.