Кадры из села Нифталылар Джебраильского района — ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Нифталылар Джебраильского района.

| 2020-12-31T10:12:19+04:00 31 декабря 2020, 10:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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