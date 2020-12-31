Кадры из села Нифталылар Джебраильского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Нифталылар Джебраильского района. Редакция| 2020-12-31T10:12:19+04:00 31 декабря 2020, 10:47| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Кадры из освобожденного от оккупации села Гараджаллы…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Как армяне хотели поймать «сирийского наемника» и…Кто стрелял в армянских военнопленных? В рубрике В Азербайджане начались 5-дневные каникулы Gallery В Азербайджане начались 5-дневные каникулы 31 декабря 2020, 10:31 «Надеюсь, в 2021 году в повестке дня правозащитников появятся вопросы, связанные с обустройством мирной жизни в Карабахе» Gallery «Надеюсь, в 2021 году в повестке дня правозащитников появятся вопросы, связанные с обустройством мирной жизни в Карабахе» 31 декабря 2020, 10:00 Азербайджанцы мира празднуют День солидарности Gallery Азербайджанцы мира празднуют День солидарности 31 декабря 2020, 00:05 Почему помощь в размере прожиточного минимума одного человека выдается на всю семью? – Нонсенс Gallery Почему помощь в размере прожиточного минимума одного человека выдается на всю семью? – Нонсенс 30 декабря 2020, 23:55 Том Круз строит безопасную киностудию на сверхсекретной военной базе Gallery Том Круз строит безопасную киностудию на сверхсекретной военной базе 30 декабря 2020, 23:22