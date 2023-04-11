Кабинету Министров предоставлены новые полномочия.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в соответствующем указе Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, создается комиссия (штаб), состоящая из представителей соответствующих государственных органов (структур), для оперативного и взаимного осуществления мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации социального характера.

Порядок деятельности комиссии (штаба) по предотвращению чрезвычайных ситуаций социального характера будет определяться Кабинетом министров. Также режим чрезвычайной ситуации социального характера будет вводиться нормативным правовым актом Кабинета министров на всей территории или в отдельных местах Азербайджанской Республики. Нормативный правовой акт о введении режима чрезвычайной ситуации социального характера должен незамедлительно публиковаться в средствах массовой информации, в том числе официально опубликован в течение суток.