К совершенству страховой практики – новый механизм гарантирования банковских вкладов вступил в силу

Накануне истек срок действия закона «О полном страховании вкладов», потерявшего силу 4 декабря этого года и продленного очередным решением до 5 апреля текущего года. Таким образом, финансовый сектор завершил постепенный переход от безлимитного к ограниченному страхованию путем оптимизации действующего законодательства с учетом новых реалий.

Под занавес минувшего года на уровне экспертов и практиков заговорили об отсутствии целесообразности в продолжении действия этого механизма. А поскольку распрощаться с ним сразу было сложно, потребовалось определить для этого четырехмесячный срок. За это время соответствующие структуры подготовили и внедрили новые механизмы страхования вкладов в рамках действующего с 2006 года закона «О страховании вкладов». При этом система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена в Азербайджане с 1 марта 2016 года на волне разразившегося мирового кризиса сроком на три года. В позапрошлом году срок действия упомянутой системы был продлен еще на один год — до 4 марта 2020 года, а затем до 4 декабря позапрошлого года.

В декабре минувшего года парламент Азербайджана пересмотрел механизмы действия предыдущего закона о страховании вкладов, в результате же было утверждено решение о продлении этого механизма до первых чисел апреля сего года, напомнил # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли.

«И если на протяжении четырех лет в стране действовал механизм полной компенсации банковских вкладов населения, под занавес года наметился постепенный переход к лимитному страхованию вкладов, — сказал он. – Законодательство в этом направлении было пересмотрено и усовершенствовано, а вчера обновленный закон «О страховании вкладов» вступил в силу, поставив точку в практике полной гарантии банковских вкладов физических лиц».

По свидетельству нашего собеседника, важным пунктом изменений является страхование части суммы в 20 тысяч манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, поскольку в прежней версии закона «О полном страховании» это не предусматривалось, поскольку практика применения этого механизма не охватывала денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ученый заметил, что говорить о существенной нагрузке на государство в этом плане не приходится, но если обратиться к практике развитых стран, в частности механизмам страхования в США, то там действуют такие механизмы страхования финансовых рисков, как хеджирование, функционируют хедж-фонды:

«С этой точки зрения, государство не несет серьезную нагрузку в плане страхования рисков и компенсации потерь. Однако у нас упомянутые институты не сформированы, поэтому государство берет на себя полномочия страховщика. Но и здесь имеются свои подводные камни. Скажем, бывший председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Алан Гринспен писал в своей книге: «Порой нам кажется, что эти фонды принадлежат частным структурам, однако во время кризиса 2008 года мы убедились, что в основном они спонсируются государством», — иными словами, считает он, даже в развитых странах функции страховщика негласно возложены на государство, но делается это негласно.

В любом случае, говорит Гарибли, упомянутые институты по страхованию финансовых рисков работают, и если смотреть глубже, за ними даже в развитых странах стоит государство. В целом же зарубежный опыт показывает, что в разных странах действуют различные подходы к страхованию рисков вкладчиков кредитно-финансовых организаций. При этом условия страхования определяются целым перечнем факторов — уровнем дохода, уровнем концентрации в банковском секторе, состоянием экономики и банковского сектора, наличием средств в Фонде страхования вкладов, возможностью государственной поддержки страхования вкладов государством или центральными банками.

Практика страхования вкладов не отличается полным совершенством ни в одной стране, но постоянно совершенствуется. В настоящее время основной тенденцией является расширение контингента застрахованных лиц, увеличение размера компенсации и сокращение срока ее выдачи.

Возвращаясь к переменам в механизмах страхования вкладов, судя по всему, обещанные перемены уже нашли применение в нашей с вами действительности.

С 5 апреля следующего года сумма компенсации по страхованию вкладов увеличена с 30 тысяч до 100 тысяч манатов. Кроме того, считается застрахованной часть суммы в 20 тысяч манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей.

Механизм страхования вкладов в Азербайджане имеет 14-летнюю историю, и за этот период, по словам Гарибли, в рамках прежней системы гарантирования удалось вернуть средства большинства вкладчиков, а лица, защищенные в течение последних четырех лет, могли по закону полностью вернуть свои средства. Однако предоставление неограниченных преференций защищенным вкладчикам в банковском секторе ограничивало права других клиентов банков и значительно снижало их шансы вернуть свои средства, если финансовая структура закроется. Следовательно, появилась необходимость в усовершенствовании подходов к страхованию, что и было сделано.