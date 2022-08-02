Первое судно с грузом кукурузы из Украины достигнет берегов Стамбула сегодня к полуночи. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, информировал 2 августа турецкий генерал Озджан Алтунбулак, участвующий в работе Совместного координационного центра в Стамбуле.

Алтунбулак напомнил, что судно под флагом Сьерра-Леоне, перевозящее 27 тонн кукурузы, отбыло из порта Одессы накануне утром.

«Подготовка новых судов с зерном и иной продукцией продолжается. Что касается судна RAZONI, то в связи с погодными условиями, сухогруз бросит якорь у берегов Стамбула сегодня к полуночи. После соответствующих процедур, представители Турции, РФ, Украины и ООН осмотрят судно, которое затем проследует по намеченному маршруту», — сказал координатор.

Турецкий координатор подчеркнул, что Совместный центр нацелен на реализацию в полном объеме соглашения по поставкам зерна из трех портов Украины.

По его словам, весь процесс судоходства из портов Одессы, с момента планирования, осуществляется из Центра в турецком мегаполисе.