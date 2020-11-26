К концу 2021 года Brent легко вернется к $60-70

На сегодня экономика мира все еще не может оправиться от коронавирусного нокаута. По сути, все страны мира пострадали от локдаунов, падения спроса и безработицы. В Европе и США заявляют о том, что массовая вакцинация будет возможна только лишь с апреля месяца, а это означает, что экономике придется еще немного «потерпеть».

Однако, несмотря на это, мы наблюдаем за ростом цен на нефть, что не может не радовать и не вызывать вопросов. О мировой экономике, а также о дальнейшем ее развитии рассказал в интервью # руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

-Несмотря на пандемию, в мире наблюдается рост цен на нефть. С чем это связано, и как долго эти цены будут оставаться на таком уровне?

— Мир надеется на вакцину, которая должна полностью изменить ситуацию и, соответственно, вывести мировую экономику из рецессии, восстановив спрос на нефть. $50 по Brent до конца 2020 года мы, конечно, не увидим. Но к концу 2021 года Brent легко вернется к $60-70. Стратегия: покупай нефть, продавай золото – в текущей ситуации выглядит все более актуальной. Золото должно снизиться на фоне уменьшения глобальных рисков. Банк России, продавая золото, неплохо заработал.

Ожидается также рост фондовых рынков по всему миру. А значит, вероятен заход мировых горячих денег в российские «голубые фишки» на Мосбирже – «Газпром», «Роснефть», «Сбер», «НорНикель» и т.д. Рынок полагает, что Трамп тихо и без скандалов покинет Белый дом, а новые санкции Байдена против России не затронут ОФЗ. Рынки почти всегда правы, хотя, как мы помним, в 2016 году они поставили на Клинтона, а не Трампа.

-Как мы видим, последний месяц рубль падал в отношении доллара. Какие планы у России по выходу из данной ситуации?

-Если рыночные ожидания сбудутся, то доллар действительно имеет все шансы упасть против большинства валют в следующем году, в том числе и против российского рубля. В любом случае — это история будущего года. Байдену пока не до России, если заявлений относительно санкций в отношении ОФЗ не будет, это станет сильным позитивом для рубля. Темы Беларуси, Навального и Нагорного Карабаха сошли на нет. Рубль имеет неплохие шансы завершить 2020 год на отметке 71-73 руб. за доллар. По паре доллар/рубль в 2021 коридор 65-67 руб. за доллар может стать реальностью.

-Саммит G20, можно сказать, был полностью посвящен экономическим проблемам в мире, вызванным пандемией. Ожидается, что вакцинация начнется с апреля месяца. Есть ли рецепт у мировых стран по выходу из экономического кризиса?

-Россия официально заявила, что вакцинация начнется в январе. Минэкономразвития ожидает, что на докризисный уровень экономика России выйдет в третьем квартале будущего года. Если в следующем году цены на нефть не порадуют, то кубышка Минфина – это гарантия стабильности государственных финансов. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн. 298,63 млрд. руб., или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $167,63 млрд.

Рынки считают, что в следующем году вакцина против COVID-19 выведет глобальную экономику из рецессии. Это будет сопровождаться ростом фондовых рынков США и других основных мировых фондовых рынков. Таргет по S&P 500 – 4500. Cейчас – 3578. Хочется надеяться, что так и будет. Из стран СНГ в наибольшем плюсе будут нефтяные экспортеры – Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан.