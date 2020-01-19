К границе Турции за 3 дня прибыло еще 27 тыс жителей Идлиба

За последние трое суток к границе Турции от ударов армии режима Башара Асада и его сторонников бежало еще до 27 тысяч жителей Идлибской зоны деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Население оставляет населенные пункты Дарет Иззе, Айнджара, Касимие, Селлюм, Хан Туман, Хан Асал, Кафр Наха и Айн Джура на фоне обстрелов и авиаударов армии Асада, ВКС России и отрядов проиранских боевиков.

Целью наступления является полный захват запада и юга провинции Алеппо, входящих в состав зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

По данным правозащитников, за последние трое суток к границе Турции прибыло 4 698 семей.

Вынужденные переселены распределены в лагерях беженцев, расположенных в сравнительно безопасности части Идлиба.

С ноября 2019 года с юга и юга-востока Идлиба бежало в целом 67 104 семьи (382466 человек).