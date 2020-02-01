К эвакуации россиян из Китая привлечены самолеты ВКС

В регионе эвакуации в настоящее время находится 341 россиянин, из них 300 человек — в Ухане. Связь установлена с 186 соотечественниками.

Сегодня, первого февраля 58 россиян, находящихся в Китае, удалось эвакуировать через автомобильные пункты пропуска в Приморье. Следующие автобусы отправятся за россиянами в Китай в воскресенье, 2 февраля.

Как отметили в агентстве международного сотрудничества Приморья, за два дня на «горячую линию» поступило около тысячи обращений от россиян из Китая. При этом более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться на родину (aif.ru)