К эвакуации россиян из Китая привлечены самолеты ВКС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая в связи со вспышкой коронавируса, передает RT.
Самолеты Воздушно-космических сил России вылетят в наиболее пострадавшие от эпидемии провинции КНР уже сегодня.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Китае занимается подготовкойк эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже 259 человек.