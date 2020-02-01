К эвакуации россиян из Китая привлечены самолеты ВКС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая в связи со вспышкой коронавируса, передает RT.

Самолеты Воздушно-космических сил России вылетят в наиболее пострадавшие от эпидемии провинции КНР уже сегодня.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Китае занимается подготовкойк эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже 259 человек.
| 2020-02-01T16:53:02+00:00 1 февраля 2020, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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