В принципе, официальный Баку в процессе урегулирования и нормализации азербайджано-армянских отношений не полностью отказался от услуг Парижа и Вашингтона.

Только в этом году при непосредственном посредничестве французского президента Эммануила Макрона были проведены две четырехсторонние встречи. Тоже самое можно сказать и про США. Конечно, переговоров с участием президента США не было, но были встречи с участием американского государственного секретаря, состоялись телефонные разговоры между президентом Азербайджана и государственным секретарем США, причем не раз.

Тогда в чем же проблема? Почему представители Франции, а иногда и США продолжают критиковать политику Азербайджана в сфере урегулирования азербайджано-армянских отношений?

Дело в том, что Баку отказался от услуг сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, считая их неэффективными. На самом деле, сопредседатели тридцать лет, как туристы посещали регион, но никаких результатов не было. Они не давали себе отчета в том, что так бесконечно продолжаться не может – переговоры должны были быть субстантивными, потому что правительство Азербайджана также отчитывается перед своим народом.

В конце концов проблему Азербайджан решил сам. Собственно говоря, что же сделал Баку?

Он выполнил требования четырех резолюций ООН. Дело в том, что ни США, ни Франция к этому не стремились. Париж в настоящее время старается добиться обсуждения проблемы в Совете Безопасности ООН. В течении тридцати лет, когда, несмотря на то, что территории Азербайджана были под оккупацией Армении, он не пытался обсуждать проблему в соответствующих структурах ООН. Мало того, когда по инициативе Азербайджана вопрос о его территориальной целостности обсуждался в СБ ООН, Франция также, как другие сопредседатели воздержалась, не стала голосовать за территориальную целостность Азербайджана.

Теперь, почти после тридцати лет, благодаря собственным усилиям Азербайджана проблема сдвинулась с мертвой точки, но это не устраивает представителей Франции и США. Переговоры идут в двух плоскостях. Первая из них — российская, другая же плоскость -Европейского Союза. США и Франция, которые испытывают ностальгию по сопредседательству в Минской Группе, не учитывают, что их заменяет Европейский Союз, причем весьма успешным образом.

Одним словом, проблема архисложная. С одной стороны, Россия не только не желает «воскресения» Минской Группы, но ревниво относится к посредническим усилиям Европейского Союза и его президента Шарля Мишеля. Баку, кроме формата Минской Группы, устраивают все формулы. Армения же старается сесть на «геополитический шпагат» — используя Францию и США старается давить на своего союзника, т.е. на Россию, по той причине, что последняя не подчиняет свою региональную политику полностью интересам Армении.

На днях на пражской встрече, армяне заявили, что для успешного решения вопросов делимитации и демаркации необходимо участие специальной европейский миссии. Баку не поддержал эту инициативу в целом, но он не выступил против размещения этой миссии на территории Армении, то есть в общей сложности, не возражал против привлечения Арменией дополнительных миротворцев. Таким образом, было согласовано, что в течение двух месяцев специальная европейская миссия будет разрабатывать вопросы делимитации и демаркации вместе со сторонами.

Вряд ли такая постановка вопроса устроит Россию, потому что Ереван, не согласовав с Москвой, почти привлек в регион французских миротворцев.

Интересно, что за пражской встречей последовало собрание СНГ и в них приняли участие лидеры Армении и Азербайджана…

Россия и Беларусь не были приглашены на пражскую встречу. Россия старалась получить информацию о пражской встрече непосредственно от первых лиц, участвовавших в дискуссии «Европейский Политический Союз». Думается, что любопытство Кремля было удовлетворено. По крайней мере, Баку не ведет «двойную игру» с Москвой, остается верным требованиям ноябрьского соглашения 2020 года.

Но это трудно сказать про Москву и Ереван – каждый из них тянет одеяло на себя. Ереван, как уже заметили, с помощью Франции стремится оказать давление на Россию. Россия же старается, чтобы переговоры под зонтиком ЕС не привели к позитивным результатам, так как в этом случае, у Баку и Еревана останется только один выбор – Москва…