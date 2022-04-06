Мировые рынки накрыла волна инфляции на все без исключения продовольственные товары. Стоит ли объяснять, что наша страна не могла оставаться в стороне от масштабного ценового цунами. Так что, с первой частью извечного вопроса «кто виноват?» удалось разобраться. Осталось уяснить пути решения нарастающих подобно снежному кому проблем.

Кабинет министров Азербайджанской Республики принял 4 апреля постановление №145, нацеленное на расширение антиинфляционных мер. Как сообщает пресс-служба правительства, речь о поддержке и поощрении микро-, малых и средних предпринимателей, осуществляющих переработку сельхозпродукции. Применение механизмов льготного финансирования охватит заготовку и переработку основных пищевых продуктов минимальной потребительской корзины. В этой связи предложены следующие механизмы.

С одной стороны, это льготное финансирование Фондом развития предпринимательства поставок сырья, а также переработки основных продуктов питания, а во-вторых, субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым в текущем году предприятиям этих сфер. Сообщается, что субсидии охватят кредиты не более 3 млн манатов сроком не больше года. При этом процентная субсидия предусмотрена на уровне до 10% от суммы кредита.

По подсчетам правительства, в рамках этого решения будет охвачен кредитный портфель на 150 млн манатов и выплачены процентные субсидии примерно на 15 млн манатов. В первую очередь государство определилось с тем, что местному агропрому следует оказывать серьезное содействие, в том числе контролем, поскольку бюджетные субсидии идут не только на стимулирование производства сельхозпродукции, но также на поддержку сельскохозяйственного развития в целом, выразил уверенность в беседе с # доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов.

Не менее важно определиться с направлением субсидирования сельского хозяйства, считает ученый. Кому именно следует оказывать государственное содействие? Т.е., будут ли это хозяйства, эффективно использующие ресурсы, или же необходимо выделять помощь низкорентабельным и убыточным предприятиям, которым также требуются субсидии. В упомянутой плоскости также имеются моменты, требующие пристального внимания. Так, с одной стороны, субсидии, выделяемые на определенную сельскохозяйственную культуру, как правило, приводят к изменению специализации.

Это значит, что выделение субсидий по определенным культурам будет сопровождаться изменением товарной структуры производства сельхозпродукции. С этой точки зрения, полагает он, непосредственно в сельском хозяйстве важно также определиться с тем, насколько субсидии будут влиять на повышение производства той или иной культуры в ущерб производству других культур, которые могли бы быть более рентабельными. Применительно к эффективности субсидий, их влияния на рентабельность производств, такие расчеты у нас, к сожалению, не приводятся. Эксперт полагает, что подобные данные могут быть у профильных ведомств.

По мнению независимых аналитиков, к обузданию ценового ралли нужен системный подход – а это не только поддержка местного производства, но работа с целым рядом объективных и субъективных причин, которые запускают процессы подорожания. С этой точки зрения, высокие таможенные сборы далеко не последняя причина наблюдаемой сегодня инфляции. Наряду с заносимым извне подорожанием, именно груз таможенных пошлин поднимает ценники на товары и услуги в стране. По мнению экономиста Неймата Алиева, фискальный прессинг ежегодно растет, и это, наряду с глобальной инфляцией, подстегивает цены. В свою очередь, экономист Натиг Джафарли рассматривает целый ряд причинно-следственных обстоятельств продуктовой инфляции. Конечно же, рекордные ценовые тренды не могли обойти стороной местный рынок, но это не единственная причина растущих цен, считает эксперт.

Влияет многое – от дорожающих коммунальных услуг до монополизации производства и импорта. Но одной из главных причин подорожания на внутреннем рынке официально заявлен рост цен на импортную продукцию, особенно ввозимые сырьевые компоненты, разгоняющие себестоимость отечественной продукции. А потому единственный способ свести к минимуму такое влияние – решить вопрос с поддержкой своего производителя, уверены в экспертных кругах. Другой момент в эффективности конкретно означенных начинаний.