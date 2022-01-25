На Новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2) в Санкт-Петербурге 18, 22 и 23 января (два спектакля в день) состоялись очередные показы балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», сообщает #.

По инициативе генерального директора Мариинского театра, всемирно известного дирижера, маэстро Валерия Гергиева и главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева все четыре спектакля «Тысяча и одной ночи» Приморской сцены были приурочены к 100-летию Фикрета Амирова.

Спектакли в представлении балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, как и следовало ожидать, прошли с триумфом. Балет «Тысяча и одна ночь» поставлен главным балетмейстером труппы Приморской сцены, заслуженным деятелем искусств России, нашим соотечественником Эльдаром Алиевым. Дирижировал оркестром и хором Мариинского театра (Санкт-Петербург) заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Главные партии исполняли Саки Нисида (Япония) , Сергей Уманец (Россия), Анна Самострелова (Россия), Лилия Бережнова, Катерина Флория, Гилерме Джунино (Бразилия), а также ведущие солисты основной сцены Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Рената Шакирова (Шехерезада), Никита Корнеев (Шахрияр) и Екатерина Чебыкина (Нурида).

В нынешнем году гастроли начались 13 января показом «Спящей красавицы» Петра Чайковского, затем с успехом был представлен балет «Корсар» Адольфа Адана, а завершились гастроли балетом Фикрета Амирова « Тысяча и одна ночь». Все четыре спектакля Ф.Амирова в Санкт-Петербурге имели колоссальный успех, все билеты были распроданы и показы проходили при аншлаге. Также в показах принимала участие солистка Приморской сцены Анастасия Кикоть (сопрано), которая своим выступлением обогатила исполнение данного произведения. Партию тара исполняли солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и солистка Приморской сцены Надежда Медведева.

По завершению последнего спектакля состоялась встреча коллектива генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге под руководством Султана Гасымова и директора музея ковра Азербайджана Ширин Меликовой с участниками балета «1000 и одна ночь».