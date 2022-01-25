На Новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2) в Санкт-Петербурге 18, 22 и 23 января (два спектакля в день) состоялись очередные показы балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», сообщает #.
По инициативе генерального директора Мариинского театра, всемирно известного дирижера, маэстро Валерия Гергиева и главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева все четыре спектакля «Тысяча и одной ночи» Приморской сцены были приурочены к 100-летию Фикрета Амирова.
Спектакли в представлении балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, как и следовало ожидать, прошли с триумфом. Балет «Тысяча и одна ночь» поставлен главным балетмейстером труппы Приморской сцены, заслуженным деятелем искусств России, нашим соотечественником Эльдаром Алиевым. Дирижировал оркестром и хором Мариинского театра (Санкт-Петербург) заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного театра оперы и балета Эйюб Гулиев.
Главные партии исполняли Саки Нисида (Япония)
В нынешнем году гастроли начались 13 января показом «Спящей красавицы» Петра Чайковского, затем с успехом был представлен балет «Корсар» Адольфа Адана, а завершились гастроли балетом Фикрета Амирова «
По завершению последнего спектакля состоялась встреча коллектива генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге под руководством Султана Гасымова